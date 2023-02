Bandido usa mãe de policial como escudo durante troca de tiro; dois são baleados

O policial civil Jean Carlos de Oliveira Araújo, 44 anos, e o assaltante Isaac de Macêdo Ferreira, 19, ficaram feridos após uma troca de tiros durante um assalto em um comércio na noite deste sábado (24), localizado no bairro Raimundo Hermínio de Melo no município de Xapuri, no interior do Acre.

A reportagem conversou com a esposa do Policial Jean Carlos, que relatou que ela e a filha estavam chegando no comércio que pertence a mãe de Jean e foi abordada pelo assaltante Isaac, que rendeu ela e a filha e em seguida anunciou o assalto. A mãe do policial estava sentada e levantou assustada perguntando o que estava acontecendo, momento em que a filha do casal entrou na parte da residência que fica anexa ao comércio e avisou o pai dela, o policial Jean Carlos, que havia um bandido no comércio.

O policial sacou a arma e, ao chegar na porta que faz a divisa entre o comércio e a residência, o criminoso usou a mãe do agente de segurança como escudo humano e atirou várias vezes em Jean Carlos, que foi ferido por cinco tiros, sendo um no abdômen, com entrada e saída do projétil, um de raspão no braço esquerdo, um de raspão no braço e outro de raspão no ombro. Já caído, Jean Carlos ainda alvejou o assaltante Isaac com três tiros, sendo um na perna esquerda, outra na perna direita e um de raspão nas costas. Mesmo sendo usada como escudo humano, a mãe do policial não foi atingida na troca de tiros.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, onde conseguiu prender Isaac, que tentou fugir, mas foi contido pela população. A arma de fogo calibre 38, usada durante o roubo, foi apreendida pela Polícia Civil.

Duas pessoas foram baleadas durante tiroteio/Foto: ContilNet

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local, prestou os primeiros atendimentos às duas pessoas e pediu apoio a ambulância de suporte básico, que conduziu os feridos até o Hospital Epaminondas Jacome. Devido a gravidade dos tiros nas duas pessoas, o policial e o assaltante foram transferidos ao pronto-socorro em estado estável. O policial chegou no PS de Rio abrando e foi direto para o Centro Cirúrgico, já o bandido ficou aguardando para passar pelos procedimentos.

A área foi isolada pelos militares e foi realizada a perícia de local, onde constatou-se que foram usados duas armas de fogo nessa ação criminosa.

