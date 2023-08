Jovem de Epitaciolândia vai para a capital em busca de tratamento de doença ainda desconhecida; Família pede apoio

Por Jonys David (Ceara)

Leandro Pacherres, um jovem de 21 anos, viu sua vida tomar um rumo inesperado quando, no dia 31 de julho, começou a sentir os primeiros sinais de mal-estar. Febre, dor de cabeça, vômitos e sensação de corpo debilitado tornaram-se seus companheiros diários. Preocupado e enfrentando um quadro de saúde cada vez mais desafiador, Leandro procurou ajuda médica na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Epitaciolândia.

Apesar da busca por assistência, a resposta inicial dos médicos foi a de que o jovem estaria enfrentando uma virose. Contudo, a situação de Leandro só se agravou com o tempo. Seu quadro evoluiu para uma visão embasada, e o mal-estar continuou a perturbar seus dias de forma mais intensa. Diante do aumento dos sintomas e da incerteza quanto à verdadeira causa do seu desconforto, sua mãe, Milagros Pacherres, tomou uma decisão crucial.

No dia 07 de agosto, Milagros tomou uma decisão difícil e necessária: levou Leandro para a capital do estado, Rio Branco, em busca de respostas definitivas para a condição de saúde do jovem. Desde então, mãe e filho permanecem na capital, onde uma equipe médica está conduzindo uma série de exames na tentativa de identificar a causa subjacente dos sintomas de Leandro.

Entretanto, a jornada não tem sido fácil. A distância da cidade natal e os custos associados ao tratamento em Rio Branco criaram uma carga financeira adicional para a família Pacherres. Conscientes da situação desafiadora que enfrentam, eles decidiram apelar à comunidade por ajuda. Com um apelo tocante, a família está solicitando doações para auxiliar nos custos e despesas relacionados ao tratamento médico contínuo de Leandro.

A busca por uma solução para os sintomas de Leandro ainda está em andamento. A família está determinada a enfrentar essa situação difícil com força e coragem, enquanto conta com a generosidade dos amigos, familiares e da comunidade. Qualquer contribuição, por menor que seja, fará uma grande diferença para aliviar o fardo financeiro e possibilitar que Leandro continue recebendo o tratamento necessário enquanto se busca a resposta para os desafios de saúde que ele enfrenta. A família expressa sua profunda gratidão por todas as doações e apoio que receberem nesse momento delicado.

