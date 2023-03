Bombeiros estão procurando corpo afogado em rio no Seringal Carlota, há três dias e sem sucesso, no Juruá

FONTE: oaltoacre.com

Na quinta-feira (16), por volta das 15 horas, o senhor Angeneudo Gomes de Souza, veio a submergir nas águas do Rio Jurua, nas proximidades do Seringal Carlota.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, deslocaram na manhã de sexta-feira (17) para fazer buscas pelo corpo do Afogado.

O rio vazou, e no segundo dia, os mergulhadores procuraram, também, na lama da beira do barranco. Essa lama estava bem mole e poderia ter aterrado o corpo do afogado.

Já são 3 dias de buscas, usando todas as técnicas de buscas, porém, ainda sem sucesso! Neste momento os mergulhadores continuam fazendo as buscas no local.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp