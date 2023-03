Feto humano é encontrado dentro de veículo por motorista de aplicativo

FONTE: oaltoacre.com

Um feto humano foi encontrado dentro de um veículo de aplicativo na tarde deste domingo (19), na Rua José Pinho, no bairro Jardim de Alah, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o motorista de aplicativo recebeu uma corrida na noite de sábado (18) para pegar uma passageira na rua Almirante Barbosa, no bairro Bosque, com destino a maternidade Barbara Heliodora, na região central da capital. Dentro do carro, a mulher disse que estava sentido muitas dores na região abdominal e foi deixada na maternidade.

Na tarde deste domingo (19), o motorista voltou a trabalhar e recebeu novamente uma corrida para buscar passageiros na rua José Pinho, no bairro Jardim de Alah, e quando os passageiros entraram encontram o feto no tapete do carro na parte de trás do veículo.

O motorista de aplicativo, ao ser avisado, rapidamente acionou a Polícia Militar e a área foi isolada para os trabalhos do perito em criminalística, que constatou que a mulher não entrou em trabalho de parto dentro do veículo e sim que o feto foi deixado no local.

O feto foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os devidos exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Polícia Civil e tentará identificar a mulher que teria abortado.

