Bombeiros já andaram mais de 1500 metros com malhadeira em busca de corpo de mulher desaparecida

Por Alexandre Lima

Equipes do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros, com apoio das Forças de Segurança da fronteira, iniciaram as buscas do suposto corpo da jovem Rayres Silva Ferreira, de 23 anos, se encontra desaparecida desde o final da tarde desta segunda-feira, dia 21.

As autoridades policiais também procuram por um suspeito, que suspostamente tenha cometido o homicídio e teria jogado o corpo dentro do rio Acre. Segundo testemunhas que moram no Bairro José Braúna, teriam ouvido gritos vindos da margem do rio Acre.

Foi quando acionaram as autoridades policiais e iniciaram buscas no local. Com o apoio do Corpo de Bombeiros, foi localizado a bicicleta e logo depois, uma muda de roupa com manchas de sangue que seria mulher, segundo familiares.

Ainda no decorrer das buscas e por volta das 17h30 de terça-feira, cerca de 600 m abaixo foi encontrado uma muda de roupa masculina, bermuda jeans, camiseta e uma cueca, dentro de uma sacola preta, o pai do suposto autor confirmou que a roupa é do seu filho, as autoridades supõem que ele jogou no rio após cometer o crime.

Com cerca de 1500 metros percorridos rio abaixo utilizando uma malhadeira, nada ainda havia sido encontrado. Em dado momento, um dos bombeiros foi vítima de uma ferrada de arraia, mas, teve sorte ter sido apenas de raspão. Mesmo assim, foi levado para o hospital para cuida do corte.

Após um almoço rápido, as buscas foram iniciadas com previsão de suspensão por volta das 18 horas.

