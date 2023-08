Mulher desaparecida mobiliza polícias na fronteira desde segunda-feira

Por Alexandre Lima

Uma jovem identificada pelo nome de Rayres Silva Ferreira, de 23 anos, se encontra desaparecida desde o final da tarde desta segunda-feira, dia 21. O caso está cheio de suspeitas e mistérios, que fez movimentar as polícias Civil, Militar e equipe de resgate do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre.

Após horas após o desaparecimento da mulher, rumores que teriam ouvido gritos de socorro nas margens do Rio Acre, fez com que familiares e terceiros ligassem para a polícia, que se deslocaram até o Bairro José Braúna e iniciassem buscas no local.

Seguindo pistas encontradas na beira do rio, fizeram que equipe de resgate dos Bombeiros fosse solicitada, uma vez que surgiu suspeita que a mulher pudesse ter sofrido um atentado contra sua vida.

Primeiro foi localizado a bicicleta e depois com mancha de roupas.

Não demorou muito para que uma bicicleta fosse encontrada dentro do rio, em uma parte rasa, de propriedade da mulher, o que aumentou a suspeita de possível homicídio seguido de ocultação de cadáver.

Após mais buscas, algumas peças de roupas foram localizadas com mancha de sangue. As vestimentas foram identificadas por familiares, como sendo da mulher desaparecida.

Os bombeiros realizaram buscas dentro do rio até o início da noite, sendo suspensa os trabalhos para que a equipe descanse e reinicie nas primeiras horas desta quarta, dia 23. Algumas informações não podem ser repassadas por não terem certeza dos fatos.

Equipes da Polícia Civil recebeu informações de um possível suspeito, mas, seria cedo para afirmar, uma vez que não haviam localizado a mulher. Guarnições da Polícia Militar estão auxiliando nas buscas pela cidade tanto pelo homem, quanto pela desaparecida.

As investigações por parte da Polícia Civil coordenada pelo delegado Erick Maciel, estão em andamento na tentativa de localizar o homem suspeito. O local onde estão realizando as buscas, mesmo com o rio raso, existem ‘salões’ profundos com bastante troncos e galhos submersos, atrapalhando nas buscas.

Mais informações a qualquer momento.

