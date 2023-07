Hospital de Tarauacá ganha equipamentos adquiridos com emendas de Alan Rick

O Hospital Doutor Sansão Gomes, em Tarauacá, vai receber equipamentos novos para diversos setores, como: centro cirúrgico, enfermarias, urgência e emergência, cozinha e administração. Os equipamentos foram adquiridos com emendas do senador Alan Rick (União Brasil), destinadas quando ainda era deputado federal, no total de R$ 1 milhão.

“Essa é mais uma parte dos equipamentos que chegam para melhorar o atendimento de saúde prestado à população de Tarauacá e também as condições de trabalho dos profissionais da saúde e de apoio do hospital. Trabalho que iniciamos no mandato de deputado federal, em todo o estado, e estamos dando continuidade em parceria com o governo e as prefeituras.” – disse o senador.

Entre os equipamentos há mesas cirúrgicas e balanças digitais para obesos, bisturi elétrico, camas elétricas, desfibrilador e cadeiras giratórias com braço para escritório. Todos já estão à disposição da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) para serem encaminhados ao município.

“O apoio do senador Alan Rick têm sido muito importante para a ampliação da capacidade de atendimento e melhoria das condições estruturais do Hospital e da Maternidade Ethel Muriel Geddis. Já são mais de R$ 3 milhões aplicados em obras e equipamentos. A população e os servidores são os maiores beneficiados. E é importante lembrar que o hospital atende também os pacientes vindos de Feijó e do Jordão.” – destacou o diretor do Hospital e da Maternidade, Francisco Sampaio.

