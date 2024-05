Brasiléia sedia abertura do Censo Escolar 2024

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, realizou na quarta-feira 28, a abertura oficial do Censo Escolar 2024 em Brasiléia.

O Censo Escolar é uma pesquisa estatística que tem por objetivo oferecer um diagnóstico sobre a educação básica brasileira e é coordenado pelo Inep.

Estiveram presentes a secretária de Educação de Brasiléia – Francisca Oliveira, o coordenador do Censo Escolar Estadual – Jelsoni Calixto, a coordenadora do Núcleo da SEE de Brasiléia – Maria Cecília, coordenador do núcleo da SEE de Xapuri – Wagner, o coordenador do núcleo de Capixaba – Ocimar Pereira, coordenador do núcleo da SEE de Epitaciolândia – Cleomar Portela, coordenadora do núcleo da SEE de Assis Brasil – Gleicianye Amorim, secretário adjunto da SEE – Tião Flores, vice-prefeito Carlinhos do Pelado, além da equipe do Censo Escolar, representantes de escolas municipais e estaduais e servidores da educação.

Cecília Carvalho, do Núcleo da SEE em Brasiléia, destacou a importância do evento. “Brasiléia hoje sedia a abertura do Censo Escolar 2024, é com muito orgulho que recebemos funcionários, professores e autoridades da rede estadual e municipal. O Censo ele passa por muitas mãos é um processo de alimentação de dados dessas instituições para garantir á escola melhorias estrutural e pedagógica para nossos alunos”, disse.

A secretária municipal de Educação, Francisca Oliveira, mencionou que o Censo Escolar representa recursos e garantia de várias ações necessária para a Educação. “O Censo Escolar é de fundamental importância ele representa recursos no município para investimentos, recursos do PDDR, do FUNDEB, é uma garantia de várias ações necessárias dentro da educação”, destacou a secretária.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp