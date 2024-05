Deputado Tadeu Hassem participa de solenidade de posse de Fernanda Hassem ao cargo de presidente da AMAC

Por Alemão Monteiro

O deputado estadual Tadeu Hassem esteve na manhã desta quarta-feira (29), participando da solenidade de posse de sua irmã, Fernanda Hassem, que enquanto prefeita do município de Brasileia, assume o cargo de presidente da Associação dos Municípios do Acre – AMAC.

Na oportunidade, o parlamentar esteve representando a Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC, onde ocupou lugar no dispositivo para prestigiar este momento importante e aplaudir o sucesso da irmã.

“Estou muito feliz de poder participar de um momento ímpar como este que é a posse da nossa prefeita de Brasileia ao cargo de presidente da AMAC, sabemos que uma situação como esta traz uma responsabilidade maior e uma aprendizagem para a vida e sei que a prefeita Fernanda vai tirar de letra pois é uma pessoas séria e muito competente”, concluiu o deputado Tadeu Hassem.

