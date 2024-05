Vereador tucano, funcionário público e produtor rural são presos após condenação por abuso sexual

Por Alexandre Lima

Três homens, incluindo um vereador, um servidor da saúde e um produtor rural, foram presos e transferidos para a delegacia de Epitaciolândia, na fronteira do Acre, após serem condenados pela justiça do Acre por crimes de abuso sexual de vulnerável. Os crimes ocorreram no município de Assis Brasil, localizado na tríplice fronteira do estado.

A operação foi conduzida pela Polícia Civil do Acre, sob a coordenação do delegado Lucas Vianna, da delegacia geral de Assis Brasil. As prisões aconteceram durante o mês da Campanha Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, sublinhando o compromisso da Polícia Civil em combater tais crimes.

Os acusados foram condenados pela prática de estupro de vulnerável contra um menor de 11 anos na época dos fatos. As penas impostas aos condenados são as seguintes:

– Primeiro acusado: O vereador foi condenado a 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado.

– Segundo acusado: O servidor da saúde recebeu uma pena de 10 anos, sete meses e 24 dias de reclusão, também em regime fechado.

– Terceiro acusado: O produtor rural deverá cumprir uma pena de 10 anos, quatro meses e sete dias de reclusão, em regime fechado.

A ação destaca a determinação da Polícia Civil do Acre em assegurar justiça e proteger os direitos das crianças e adolescentes, demonstrando um forte compromisso em combater a impunidade e garantir que os culpados enfrentem as consequências de seus atos.

