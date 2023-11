Câmara Municipal de Epitaciolândia realiza 35ª sessão ordinária de 2023

Escrito por Chiquinho Chaves

A Câmara Municipal de Epitaciolândia realizou nesta segunda-feira, dia 30 de outubro a trigésima quinta sessão ordinária de 2023, com a presença de todos os vereadores.

Acompanhe a seguir o que disseram os vereadores no grande expediente:

Vereador Rubens (PSD): Cumprimentou aos presentes e falou sobre o requerimento de convocação da Secretaria de Ação Social Eliade, para que a mesma possa falar sobre seus trabalhos, suas atribuições e também para esclarecimentos. Disse que é o terceiro Secretário convocado e que isso é muito importante, pois leva vários esclarecimentos a população. Apresentou imagens sobre ruas que estão intrafegáveis em nosso município, como por exemplo, a rua 25 de dezembro, a rua Tião Construtor onde há um morador cadeirante que não consegue ter o seu direito de ir e vir pela falta de atendimento do poder executivo no município de Epitaciolândia e que infelizmente esse é o retrato das ruas de todos os bairros. Que só ocorrem pedidos de suplementação por parte do executivo e nenhuma ação feita em prol da zona urbana e da zona rural. Finalizou apresentando sugestão de convite pedindo ao prefeito para que possa ir a Câmara dar explicações.

Vereador José Maria (União Brasil): Cumprimentou aos presentes e iniciou sua fala apresentando uma situação que chegou ao seu conhecimento, segundo foi informado o FGTS dos servidores está sendo descontados em folha, mas o recurso não chega a Caixa Econômica, sendo assim os servidores estão sendo lesados. Falou ainda que as denúncias também são em relação aos empréstimos consignados, que mesmo os descontos acontecendo em folha, os servidores recebem cobranças dos bancos. Disse que essas duas denúncias são graves e que serão averiguadas com seriedade. Falou também, que aconteceu um evento no Art Eventos, para comemorar o primeiro lugar da saúde do município, o que o surpreendeu, afinal a saúde é precária, temos consultórios odontológicos fechados, assim como outros tantos problemas que deixam um questionamento sobre a veracidade dessa nota tão elevada a saúde. Finalizou dizendo que, gostaria muito de poder estar parabenizando a gestão se esse fato fosse verdade, e que gostaria de saber que saúde é essa que não atende as necessidades da população, e como pode com tantos problemas estar tão bem avaliada assim.

