Senador Sérgio Petecão garante mais R$ 2,3 milhões para a assistência social dos municípios acreanos

Por Alemão Monteiro

Petecão lembrou que, em setembro, já havia anunciado a liberação de recursos para os municípios de Porto Acre, que recebeu R$ 325 mil, Brasiléia, cujo valor foi de R$ 300, e Jordão e Manoel Urbano, que receberam R$ 200 mil cada um.

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta segunda-feira (30), a liberação de R$ 2,3 milhões em recursos federais destinados aos municípios de Assis Brasil, Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves e Xapuri, que receberam R$ 325 mil cada, e a Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Porto Walter e Feijó, R$ 200 mil cada.

Informou serem os recursos provenientes de sua indicação junto ao Fundo Nacional de Assistência Social (Fnas), do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para custeio das atividades de assistência social nos municípios.

Disse que os recursos já haviam sido depositados na conta do Fundo Municipal de Assistência Social. Declarou, mais, que todo dinheiro público investido para assistir à população não era gasto, mas investimento na qualidade de vida das pessoas, em especial das de baixa renda, necessitadas dessa assistência.

Em sua opinião, o governo federal tem uma agenda social afirmativa e tem disponibilizado muitos recursos para atender à população. Acrescentou ser preciso garantir todo e qualquer investimento voltado à proteção social dos cidadãos.

Por telefone, o prefeito Bira Vasconcelos, de Xapuri, agradeceu a Petecão: “Muito obrigado, senador. Esses recursos destinados por Vossa Excelência vieram em boa hora e serão de grande valia para melhorar as ações da Secretaria de Assistência Social, que trabalha diretamente com os mais necessitados em nosso município.”

O foco especial desses recursos é a população em situação de vulnerabilidade, insistiu o senador ao destacar sua importância:

“Esse dinheiro veio na hora certa e vai ajudar a amenizar o sofrimento da população devido à seca e à escassez de alimentos, que está afetando muito mais a população mais carente”. Trata-se de investimentos diretos que, na prática, melhoram, e muito, as condições de vida da população local, principalmente das pessoas de baixa renda, com as quais mais me preocupo. Trabalho diuturnamente para levar recursos federais aos municípios acreanos. ”

