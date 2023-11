Câmara Municipal de Epitaciolândia realiza 39ª Sessão Ordinária de 2023

A Câmara Municipal de Epitaciolândia realizou na manhã desta segunda-feira 27, a 39ª Sessão Ordinária de 2023 com a presença de 8 dos 9 vereadores, o vereador Nego (PP), justificou ausência.

Renny Carvalho

Acompanhe a seguir o que disseram os vereadores:

A Vereadora Lucimar Monteiro – Preta (Progressistas), iniciou falando sobre Moção de Aplausos que propôs em favor da Presidente do Iteracre, Gabriela Câmara pelos relevantes trabalhos prestados à frente da pasta estadual; Falou que decidiu sair da base do prefeito Sérgio Lopes por livre e espontânea vontade, sem brigas ou discussões, por que ela tem uma bandeira e um partido que defende e será oposição por questões partidárias, e que defende o governador Gladson Cameli: Que sua decisão se dá também por que passou três anos defendendo a atual gestão e viu que nada de melhoria tem acontecido no municipio, assim sendo preferiu estar do lado de seu partido e que nesses três anos tem feito várias reivindicações por melhorias de ruas, melhorias de ramais, iluminação pública, coleta de lixo e nunca houve nada disso; Voltou a cobrar melhorias na infraestrutura da cidade na zona urbana e rural, assim como coleta de lixo que passa até de 15 dias sem recolher lixo, e resolva a falta de iluminação na cidade.

O vereador Rubens Rodrigues (PSD), iniciou relatando que a atual legislatura tem feito a sua parte e muitas vezes algumas pessoas tecem comentários atacando vereadores, por que desconhecem o papel do vereador e ao contrário do que pregam que os vereadores travaram a atual gestão, a realidade é bem diferente pois esses vereadores já aprovaram todos os projetos de relevância para o municipio, mais de 35 pedidos de crédito suplementação para o prefeito trabalhar, contudo quem se destruiu sozinho foi o próprio prefeito que em janeiro de 2021 pegou a cidade acabada e três anos depois está muito pior; Que o prefeito acabou com o municipio; Que através do senador Petecão já veio muitos recursos para o municipio; Que o vereador Marco Ribeiro ainda usa a tribuna para dizer que os vereadores fazem discurso de ódio, o que não procede pois o vereadores tem levado o clamor da população com ruas intrafegáveis como no bairro da Satel, no Bairro Lírio dos Vales, no Bairro Liberdade, no Bairro José Hassem e tantos outros bairros de Epitaciolândia que o povo está sem condições de trafegar; Disse que a atual gestão já trocou mais de 4 secretários e até hoje não teve um deles que apresentasse um planejamento daquela pasta; Solicitou que a secretária Hiamar Pinheiro seja convidada para prestar esclarecimentos e apresentar um plano de ação daquela secretaria de obras; Disse que a situação dos moradores da estrada Fontenele de Castro é triste, que bueiras foram deixadas há mais de dois anos para que a prefeitura realizasse os trabalhos e o que se vê é o sumiço das bueiras por conta da ineficiência da prefeitura; Que por falta de trabalhos da prefeitura, na Fontenele de castro, com uma pequena chuva o povo ficou isolado; Que o ramal do Porto Rico está precisando de um trabalho urgente no trecho entre dois mata-burros; Lembrou que o Ministério Público precisa agir com mais celeridade diante das denuncias principalmente quanto a quadra do Bairro José Hassem que a resposta dada pelo Promotor de Justiça não condiz com a verdade e que parece ser tomada para atender interesses que não são os interesses do povo.

O vereador José Maria (UB), iniciou falando de intercâmbio esportivo onde participou no final de semana em Plácido de Castro e foram bem recebidos; Lembrou que as práticas esportivas em Epitaciolândia estão comprometidas pela falta de cuidados com o campo de futebol; Relatou a nobre decisão de um colega da Pelada dos Amigos (professor Francinaldo Gomes), que doou uma área de terra para a construção de um espaço sede para a Pelada dos Amigos e futuramente uma escolinha de futebol que vai beneficiar as crianças do municipio; reforçou a fala do vereador Rubens ao lembrar as mazelas dessa gestão e que se as coisas não acontecem por parte da prefeitura, não é por falta de recursos e sim por falta de competência da gestão; Que já foram aprovados mais de 35 pedidos de suplementação e já está sob os poderes dos vereadores mais outros quatro pedidos de suplementação para serem aprovados; Que essa gestão age diante de ações como se tivessem descoberto o fogo, ou a criação da roda, como se os itinerantes fosse uma descoberta dessa gestão e que o ex prefeito José Ronaldo já fazia esses trabalhos, que as unidades de saúde já funcionavam no período noturno na gestão André Hassem; Finalizou relatando que não adianta a prefeitura anunciar que tem duas unidades funcionando se não conseguem atender a população.

