Fazendeiro que morreu em acidente veio a Rio Branco realizar o sonho da caminhonete nova

Fatalidade ocorreu por volta das 19h desta segunda-feira, 27, na BR-317, que liga o Acre ao Amazonas.

O fazendeiro de Boca do Acre (AM) Sebastião Gardingo, que morreu em um trágico acidente na BR-317, na noite desta segunda-feira, 27, estava em Rio Branco para realizar o sonho de comprar uma caminhonete nova.

A tragédia aconteceu no trajeto de retorno ao município amazonense. Ele colidiu contra a traseira de um ônibus escolar. Segundo informações, o pecuarista, conhecido como Tonzinho, era muito querido em sua cidade.

Sebastião chegou a ser socorrido com vida, mas, ao chegar no hospital de Boca do Acre, teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A batida foi tão violenta que o carro ficou completamente destruído.

Logo após o acidente, populares que estavam no ônibus acionaram o socorro do município. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi chamada.

O prefeito do município de Boca do Acre, Zeca Cruz, lamentou o ocorrido e prestou suas homenagens nas redes sociais.

