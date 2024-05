Caminhão caçamba tomba ao tentar descarregar barro em Brasiléia

Por Alexandre Lima

Retroescavadeiras foram utilizadas para remover barro e desvirar veículo tombado

Na manhã desta quinta-feira, 23, um caminhão caçamba modelo Iveco, de placas NAB 0908 e cor vermelha, tombou ao tentar despejar uma carga de barro em um terreno no Bairro José Moreira, na parte alta de Brasiléia, cidade localizada na fronteira do Acre. O incidente ocorreu durante trabalhos de aterramento para a preparação de uma obra no local, onde o terreno inclinado exige nivelamento.

Segundo informações, o motorista, cuja identidade não foi revelada, estava realizando a descarga do barro quando o veículo pendeu para o lado e tombou devido ao peso. Felizmente, o motorista saiu ileso e não houve necessidade de acionar socorristas.

Para lidar com a situação, parte do barro foi removida com a ajuda de uma máquina retroescavadeira, permitindo assim que o caminhão fosse desvirado com o apoio de outra máquina. Até o momento, não há informações sobre a necessidade de acionar agentes de trânsito no local.

O incidente destaca os desafios enfrentados em obras em áreas íngremes e a importância de medidas de segurança adequadas durante o processo de descarregamento.

