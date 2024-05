Deracre vistoria obras do Estado em Plácido de Castro

Por A Gazeta

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), vistoriou nesta quarta-feira, 22, as obras da nova entrada de Plácido de Castro e pavimentação do Ramal Novo Horizonte, em Plácido de Castro.

Nas obras do Ramal Novo Horizonte, os trabalhadores da empresa Emot Construções concluíram em 9,7 km da estrada os serviços de drenagem com implantação de bueiros e galerias, reforma de uma ponte estaqueada de 60 m, e a obra está com 90% da terraplanagem concluída. Após a execução da terraplanagem, serão iniciados os trabalhos de sub-base na estrada.

“Mais uma obra que tem avançado, e o Deracre tem acompanhado de perto a execução do trabalho para que esse trecho do Ramal Novo Horizonte seja asfaltado”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Deracre tem acompanhado trabalho na estrada que é responsável por fazer a ligação entre a rodovia BR-364 e a estrada AC-475. Foto: Luy Andriel/Deracre

Foram destinados R$ 8,4 milhões, por meio de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, para asfaltamento. O Ramal do Horizonte é um dos mais importantes polos agrícolas da região e é responsável por fazer a ligação entre a rodovia BR-364 e a estrada AC-475.

Nas obras de modernização viária da AC-40, no acesso a Plácido de Castro, Sula Ximenes destacou que os serviços estão sendo realizados de acordo com o cronograma proposto, e os trabalhadores têm contribuído para que a obra prossiga em ritmo acelerado.

Empresa tem trabalhado na construção de calçadas da nova entrada de Plácido de Castro. Foto: cedida

“Graças à emenda parlamentar do senador Márcio Bittar [de R$ 6 milhões] e ao comprometimento do governador Gladson Cameli, temos seguido com o andamento da obra”, frisou a presidente do Deracre.

Sula Ximenes afirmou que os trabalhadores da empresa atuam na execução de serviços de terraplanagem da duplicação e da ciclovia, além da limpeza mecanizada e construção de calçadas.

Modernização viária inclui a restauração de 2,5 quilômetros do pavimento da AC-40. Foto: Luy Andriel/Deracre

“É uma obra que gera emprego e renda no município de Plácido de Castro. Possui mais de 2.200 m, e iremos avançar para entregar nesse verão”, enfatizou.

A principal entrada da cidade ganhará um portal e rotatória, além da restauração de 2,5 km do pavimento da AC-40.

