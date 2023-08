Cantor gospel Regis Danese sofre acidente de carro em Goiás

Correio Braziliense

O cantor Regis Danese, 50 anos, sofreu um acidente de carro na noite desta quarta-feira (30/8), na cidade de Ceres, em Goiás, enquanto estava a caminho de um show. Em vídeo publicado nas redes sociais, o artista pediu orações enquanto ainda recebia atendimento médico.

“Eu acabei de sofrer um acidente. Tô aqui sendo atendido, o carro arrebentou todo. Tô com muita dor no abdômen. Com meu irmão não aconteceu nada, que estava ao me lado. Deus é bom e Deus é fiel. Vai dar tudo certo. Acho que não vou conseguir fazer o show hoje. Orem por mim”, disse Regis, enquanto recebia atendimento de paramédicos.

Segundo comunicado postado por Kelly Danese, o acidente aconteceu na Rodovia BR-153, por volta das 18h30. Régis, que estava ao volante, foi surpreendido por um caminhão que colidiu de frente com sua caminhonete, que ficou totalmente destruída.

Neste momento, Regis passa por exames e seu irmão Daniel não teve nenhum ferimento grave. Está fazendo exames para averiguar o estado geral. Segue com sinais vitais preservados, consciente e verbalizando”, disse a mulher do cantor.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp