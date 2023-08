Superlua aparece vermelha na fronteira por causa da fumaça

O fenômeno da superlua azul mudou de cor por causa da densa camada de fumaça causada pelas queimadas na região do alto Acre, o fotografo do Site Oaltoacre.com Wesley Cardoso fez o registro do fenômeno, porém para os acreanos a lua azul não apareceu e sim a lua vermelha.

Vale ressaltar que o espetáculo da natureza continua belo, mesmo a fumaça a lua cheia embeleza os céus do nosso querido Acre.

Chamada de “Superlua Azul”, nessa edição de agosto “Lua vermelha” o fenômeno causado pela maior proximidade do satélite natural com a terra, quando ela aparenta estar maior e mais brilhante, estará visível com o início do anoitecer desta quarta-feira, 30.

Em média, a distância entre a Terra e a Lua é de 382 mil, mas na noite de hoje ela estará a 357.181 km da Terra. Esta será a segunda superlua do mês de agosto, sendo que a primeira, a “Superlua do Esturjão”, aconteceu no começo do mês.

O nome superlua, segundo o Observatório Nacional, foi dado pelo astrólogo Richard Nolle, em 1979. A próxima “Superlua Azul”, segundo a Agência Espacial Americana (Nasa), deve ocorrer apenas em 2037.

