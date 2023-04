Cantora Nayara Vilela é encontrada morte em casa; marido disse que foi suicídio

FONTE: oaltoacre.com

A cantora Nayara Vilela de 32 anos, morreu após ser atingida com um tiro. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira, 24, na residência do casal, localizada na Estrada das Placas.

O marido de Nayara, o empresário Tarcísio Som, foi quem ligou para o SAMU. A equipe médica chegou ao local e constatou que a artista já estava sem vida. A versão do esposo é que Nayara cometeu suicídio. Como trata-se de morte violenta Tarcísio Som foi encaminhado para prestar esclarecimentos a polícia.

Nayara Vilela é natural do Mato Grosso, mas mudou-se com a família para Sena Madureira. Há cerca de um mês casou com o empresário e passou a morar em Rio Branco.

A mãe de Nayara, segundo informações, tão logo soube da tragédia, deixou o condomínio em que mora em Sena Madureira com destino a Rio Branco.

Nayara Vilela fazia muito sucesso em toda a região é era bastante requisitada para shows e eventos. Ela atuava com intensidade também nas redes sociais. A morte da artista causou uma grande repercussão em todo o Estado.

