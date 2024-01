Colombiano escapa do presidio Villa Busch, mas é recapturado na tentativa de fuga para o Brasil pela polícia boliviana

Por Jonys David (Ceara)

Busca intensiva resulta na detenção do fugitivo na Ponte Internacional

A polícia de Pando estava em estado de alerta após a fuga de um súdito colombiano identificado como Julio Cesar Oliveira Costa de 24 anos do presidio de Villa Busch, onde cumpria prisão preventiva por crimes, incluindo roubo agravado. A busca pelo indivíduo, iniciada imediatamente após o incidente, manteve agentes em diferentes pontos da cidade fronteiriça da capital pandina e seus arredores.

Os eventos desencadeadores da operação tiveram início por volta das 18:30 da segunda-feira, 22 de janeiro, durante a rotineira chamada de detentos. O pessoal de segurança do penal, localizado a cerca de 6 quilômetros do centro da cidade, percebeu a ausência do colombiano, que não respondeu ao seu nome na lista.

A situação, que colocou em alerta as autoridades locais, resultou na imediata mobilização da polícia para iniciar a busca pelo fugitivo. Conforme informações iniciais, o indivíduo estava detido em Villa Busch há alguns dias, enfrentando acusações de roubo agravado, entre outros crimes.

A operação de busca foi intensificada, e a colaboração entre as forças policiais permitiu a recaptura do fugitivo quando ele tentava atravessar para o território brasileiro pela Ponte Internacional. A rápida resposta das autoridades demonstra a eficácia do trabalho conjunto na manutenção da segurança prisional e na prevenção de fugas.

O sujeito recapturado será submetido a um processo legal para responder por sua fuga, e as autoridades continuarão investigando as circunstâncias que levaram à sua escapada.

