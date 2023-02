Homem dá uma de ‘espertinho’ e furta cachaça durante compra de bebidas no centro de Epitaciolândia: Veja video

Por Jonys David (Ceara)

O furto ocorreu as 21 hr e 43 min desta Terça-Feira na Av. Santos Dumont no Centro de Epitaciolândia, Câmaras de segurança flagraram o ocorrido.

No video, o homem ainda não identificado vai até o barzinho e faz compras ao comerciante que estava na recepção, em um pequeno intervalo de tempo, no momento em que o recepcionista vai pegar o produto solicitado, foi o momento exato em que o cidadão pegou uma Cachaça “Bananinha” que estava sobre outras mercadorias exposto aos clientes e escondeu em sua calça.

O objeto furtado teria passado despercebido se não fosse as cameras de segurança instalada no local. Após uma analise de produtos, notou-se a falta da cachaça e ao rever os vídeos das cameras, foi possível identificar o autor que furtou o objeto. um B.O foi registrado e segue no aguardo da identificação do cidadão.

O Código Penal prevê para o furto pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. A lei prevê aumento de pena para quem cometa o crime durante a noite, e para os casos de furto de pequeno valor, permite diminuição ou até perdão de pena, aplicando-se apenas a pena de multa, é o chamado furto privilegiado.

