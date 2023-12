Casal do tráfico é preso em flagrante pela Polícia Civil

Ascom/PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos policiais de Cruzeiro do Sul, realizou na manhã desta quarta-feira, 13, uma operação contra traficantes de drogas que atuam na região, e assim, deu cumprimento a quatro ordens judiciais de busca e apreensão.

Do resultado das buscas, foi preso um casal em flagrante portando drogas para mercancia, sendo o fato tipificado nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 (Lei de drogas). Além da prisão do casal, foram apreendidos pela polícia, elementos de provas que subsidiarão investigações futuras.

Na operação de hoje, foram envolvidos 16 agentes e delegados, sendo a ação coordenada pelo delegado Everton Carvalho.

DENÚNCIAS – A PCAC solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no combate ao tráfico de drogas. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones (68) 99922-1111 / 181 ou 100. Visite o site da PCAC: www.pc.ac.gov.br

