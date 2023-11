Ciclista perde a vida ao tentar atravessar a BR-364

Um ciclista perdeu a vida no último domingo (19) ao tentar avessar a BR-364. O acidente aconteceu no km 5, sentido Rio Branco – Porto Velho.

De acordo com testemunhas, o ciclista trafegava sentido bairro – centro, quando resolveu fazer a travessia, momento em que foi atropelado por um veículo, modelo Chevrolet Ônix, de cor preta, que trafegava sentido oposto.

O carro ficou parcialmente destruído. Com o impacto, o ciclista foi arremessado a uma longa distância.

A condutora do veículo não conseguiu evitar a batida. Ela permaneceu no local, prestou assistência à vítima e aguardou a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Peritos do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e conduziram o corpo do homem para a sede do Instituto para exames mais detalhados.

