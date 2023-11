Secretaria de Segurança recupera em Epitaciolândia veículo roubado em Rio Branco

Assessoria de Comunicação da SEJUSP

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) por meio do Grupo Especial em Fronteira (Gefron) em parceria com Polícia Militar recuperou nesse sábado, 18, nas proximidades de Epitaciolândia um veículo furtado na capital acreana.

A ação que faz parte da Operação Hórus do Programa Guardiões das Fronteiras, foi o resultado do compartilhamento de informações entre a polícia do 5°Batalhao da Polícia Militar sobre o furto de um veículo VW T-CROSS, de cor branca, que se dirigia rumo a fronteira com a Bolívia.

Com a integração das informação, o Gefron se direcionou a BR-317, onde nas proximidades do município de Epitaciolândia, avistou o carro roubado que ao verem a barreira policial desobedeceram a ordem de parada, fugindo do local, onde mais na frente perdeu o controle do veículo em uma curva, abandonando o local e fugindo para uma área de floresta nas proximidades.

Após algumas horas de buscas, os policiais do 5°BPM localizaram dois dos envolvidos no furto, que informaram a localização do restante dos bens roubados, onde estariam em uma casa no município de Rio Branco. Equipes do Gefron se deslocaram ao local com policiais do 2°BPM e no endereço informado foi localizado o restando dos bens subtraídos.

Horas mais tarde, na BR-317, equipes policiais localizaram o condutor do veículo furtado, que tinha fugido no momento da abordagem.

