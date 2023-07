Comissário de bordo da Avianca acaba de receber alta na UPA da Sobral e aeronave é liberada

O comissário de bordo da companhia colombiana Avianca, internado desde a madrugada desta terça-feira, 11, na UPA Sá Sobral após a aeronave fazer um pouso de emergência em Rio Branco, acaba de ganhar alta. Segundo o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, depois de ser submetido a investigações de saúde, com realização de exames diversos, pode ir embora pra seu país.

O QUE ACONTECEU DURANTE O VOO

Uma aeronave Airbus A319, a empresa Avianca, fez um pouso de emergência na madrugada desta terça-feira, 11, no Aeroporto Internacional de Rio Branco – Acre. Um comissário de voo passou mal e foi levado as presas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral.

Ele teria passado mal durante um voo internacional. De acordo com informações, o comissário de 35 anos e de nacionalidade colombiana, que fazia parte da tripulação, saiu de Santiago no Chile com destino À Bogotá, na Colômbia.

No trajeto do voo, o comissário apresentou sintomas de vômito e diarreia grave. O comandante solicitou a autorização para pousar em La Paz, na Bolívia, mas ao informar a finalidade, não teve o pouso autorizado.

Em seguida foi feito um contato com o Brasil, onde foi concedida a permissão. Como estava mais próximo de Rio Branco, a aeronave aterrissou na capital por volta das 05h00 da madrugada.

A vigilância sanitária foi acionada e coletou amostra do paciente. Por volta das 6h30 desta terça-feira, 11, o avião decolou com destino à Bogotá.

