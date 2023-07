“O Acre não é o fim do país, é o começo”: Tadeu Hassem participa de encontro em RO para fomentar rota do Pacífico

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), em Porto Velho (RO), foi palco de uma grande discussão envolvendo a BR-317: a secretaria de Indústria e Comércio do Acre (Seict), apresentou o potencial e as vantagens para exportação por meio do Corredor Interoceânico do Acre com o Peru, usando a rota da rodovia federal que liga o Alto Acre ao restante do estado.

O evento contou com uma série de autoridades dos estados da Amazônia Legal, e contou com apoio massivo da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e equipe do Governo, chefiada pelo secretário Assurbanípal Mesquita (Seict), que apresentou um painel durante o ato.

Dentre os deputados, além do presidente da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) Tadeu Hassem (Republicanos-AC), participaram também o presidente e o primeiro secretário da Aleac, Luiz Gonzaga e Nicolau Júnior. Toda a bancada do Republicanos, da qual Tadeu é líder, se fez presente no evento. Completam a bancada da legenda os deputados Gene Diniz e Clodoaldo Rodrigues.

“Essa é uma importante agenda para nós acreanos. E como parlamentar do Alto Acre, fico duplamente feliz, porque a BR-317 merece esse investimento e olhar especial. Nós não somos o fim do Brasil. Somos o início. E ser a porta de entrada do país significa ser a porta de entrada de grandes investimentos. Vamos lutar por isso”.

Mais sobre o evento

“Nossa proposta é estimular as empresas e os governos de Rondônia Mato Grosso e Amazonas, a apostarem na exportação pelo corredor interoceânico que passa aqui pelo Acre. Vamos em busca de parceiros comerciais para fortalecer as relações comerciais”, disse Assurbanípal.

Segundo levantamento da Agência de Negócios do Acre, o comércio internacional de Rondônia, em 15 anos, movimentou apenas 0,16% de exportação por essa rota. É esse mercado que o Acre quer trazer para fortalecer o comércio internacional na região, observou o presidente da ALEAC, Luiz Gonzaga, que na manhã de sexta-feira (7), participou da reunião da Câmara Temática do Comércio Exterior, que tratou do encontro que vai ocorrer na capital rondoniense.

Presidente da ALEAC, Luiz Gonzaga

“Olhando os números das exportações do nosso vizinho, vejo um grande potencial econômico que podemos canalizar para fortalecer nosso comércio internacional. Nossa missão é convencer os investidores a apostarem nessa rota, e isso a equipe do governo tem competência para fazer”, disse Gonzaga.

A Aleac transmitiu a reunião ao vivo utilizando internet via satélite. Para rever, basta acessar o canal ALEAC TV, no YouTube. (Com Agência Aleac)

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp