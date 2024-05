Coronel Ulysses apresenta na Câmara moção de aplausos por atuação do Corpo de Bombeiros do Acre às vítimas das cheias do RS

Por dez dias, os bombeiros do Acre exerceram ações no Rio Grande do Sul em conjunto com colegas de outros Estados brasileiros. Ali, resgataram 57 pessoas e nove animais (cães e gatos), prestaram serviço no deslocamento embarcado a outras instituições – em especial a Polícia Federal e de profissionais de imprensa – e promoveram ações humanitárias de transporte fluvial de pessoas, equipamentos, medicamentos, alimentos e água

BRASÍLIA (28.05.2024) – O deputado Coronel Ulysses (União–AC) apresentou ontem (27) requerimento à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, na qual é vice-presidente, para concessão de moção de aplausos e louvor ao Corpo de Bombeiros Militares do Acre (CBMAC) pela atuação de seus integrantes na ação humanitária de socorro às vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

A organização militar do Acre enviou equipes com especialistas em desastre e pilotagem de embarcações, viatura, embarcação e equipamentos de proteção individual e salvamento para atuarem no resgaste das vítimas em território gaúcho. A equipe foi integrada pelos capitão Marcos de Castro Corrêa e pelos sargentos Zinho Silva Galvão, Ismael Barbosa da Silva Medeiros e Genilvan Apolinário de Moura.

Após percorrem quase cinco mil quilômetros, atravessando cinco Estados, as equipes do Corpo de Bombeiros do Acre chegaram a Porto Alegre, capital gaúcha fortemente afetadas pelas inundações, e ali prestarem os mais diversos tipos de apoio à população, salvando e resgatando pessoas e animais em um ambiente devastado pelas águas.

Por dez dias, os bombeiros do Acre exerceram ações no Rio Grande do Sul em conjunto com colegas de outros Estados brasileiros, enfrentando, em solo gaúcho, cenário adverso, muito frio, águas contaminadas, chuva e deslizamentos.

Durante a atuação, os militares do Corpo de Bombeiros do Acre realizaram o socorro e resgate de 57 pessoas e nove animais (cães e gatos), prestaram apoio no deslocamento embarcado a outras instituições – em especial a Polícia Federal e de profissionais de imprensa – e realizaram ações humanitárias de transporte fluvial de pessoas, equipamentos, medicamentos, alimentos e água.

“Em razão da relevância do trabalho exercido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre e de seus integrantes, conclamo os membros desta Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado a aprovarem a Moção de Aplausos e Louvor que estou requerendo ao Corpo de Bombeiros Militar do Acre”, pediu Coronel Ulysses, por meio de requerimento protocolado na comissão.

