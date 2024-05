Emenda de Alan Rick garante entrega de novos equipamentos para salas de telemedicina

Também foi entregue um aparelho de ultrassonografia que permitirá o diagnóstico de doenças ainda na gestação

Nesta terça-feira, 28, na Policlínica do Tucumã, o senador Alan Rick e o governador Gladson Cameli entregaram equipamentos para aumentar a capacidade de diagnóstico de doenças oftalmológicas e respiratórias, através da telemedicina em todo o estado.

Adquiridos com parte da emenda de R$ 1 milhão destinadas pelo senador Alan Rick, foram entregues: três câmeras retinal digital que serão implantadas nas três regionais de saúde (Policlínica Tucumã, Hospital Raimundo Chaar/Brasiléia e Hospital Dermatológico de Cruzeiro do Sul); cinco retinógrafos portáteis que serão implantados nos municípios de Rio Branco, Tarauacá, Sena Madureira e um ficará à disposição no Laboratório de Telessaúde do Acre para atender os demais municípios na modalidade itinerante. Também serão entregues 11 espirômetros para a oferta de tele-espirometria que serão implantados na Policlínica Tucumã, no Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, no Hospital Dermatológico de Cruzeiro do Sul, além de Santa Rosa do Purus, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco/SEMSA, FUNDHACRE, Laboratório de Telessaúde do Acre e Hospital de Feijó. Com mais R$ 130 mil de emenda do senador, a Policlínica do Tucumã ainda recebeu um aparelho de ultrassonografia para diagnóstico de doenças ainda no pré-natal.

“Trabalhamos para que os nossos bebês com doenças identificadas no nascimento ou no pré-natal pudessem ter o melhor atendimento no Hospital de Base de São José do Rio Preto, em São Paulo, com a realização de cirurgias de alta complexidade, que precisam ser realizadas logo nos primeiros dias de vida, e agora estamos reforçando/facilitando o diagnóstico.” – disse o senador.

Alan Rick lembrou como foi significante chegar em Porto Walter e ouvir da secretaria de saúde do município, Ana Flávia, “como a telemedicina tem ajudado a população da cidade isolada, que é através dela que a população consegue consultas com especialistas que nunca atenderiam presencialmente no município”.

O secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal fez questão de agradecer os esforços do senador para melhorar a saúde do Acre. “Esses equipamentos nos permite abrir o leque. Não ficar só na telemedicina assistêncial, mas também trabalhar com a telerregulação. Agradeço ao senador Alan Rick por mais essa destinação de emendas que permitiram essas aquisições e que chegam em um ótimo momento. A medicina está se revolucionando com a telemedicina, levando assistência aos locais de mais difícil acesso como Santa Rosa do Purus, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter. Já são 14 municípios contemplados com os teleatendimentos.” – agradeceu o secretário de saúde, Pedro Pascoal.

Também estiveram presentes a secretaria adjunta Andrea Pelatti, a coordenadora da Telemedicina/Telessaúde, Mônica Moraes e a gerente geral da Policlínica do Tucumã, Luciana Carvalho.

