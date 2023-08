Criminosos fazem ataque à baile e deixam um morto e oito feridos na Capital do Acre

Por Alexandre Lima

Uma jovem identificada como Giovana dos Santos de Lima, de 20 anos de idade, foi morta e oito pessoas foram feridas a tiros, durante um ataque de criminosos à um festa em Rio Branco. A tentativa de chacina, ocorreu por volta das 23h25 deste sábado, 12.

Segundo informações da polícia, Giovana estava na companhia de alguns amigos. Ela foi morta com dois tiros, um nas costas e outro na perna, disparados por bandidos armados que chegaram no local em uma motocicleta modelo Yamaha/Fazer, de cor vermelha.

O alvo da ação criminosa foi o evento intitulado “Baile de Rua”, que ocorria no Parque das Acácias, localizada na Estrada da Floresta, no Bairro Floresta Sul, Rio Branco.

A jovem Giovana Santos de Lima, atingida duas vezes, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com a polícia os bandidos fizeram ataques simultâneos. Enquanto um grupo, que teve acesso pelos fundos do clube, abria fogo nos presentes.

Outras oito pessoas ficaram feridas por disparos de armas de fogo. Todas as equipes médicas do SAMU, que estavam no plantão, foram acionadas para atender os feridos.

Duas das vítimas de ferimentos foram conduzidas em estado grave. O ataque ao evento foi realizado por membros de uma facção criminosa.

