Populares encontram corpo de mulher sem roupa em invasão de Brasiléia

Por Alexandre Lima

Foi encontrado na manhã deste domingo, dia 13, o corpo de uma mulher seminua dentro uma invasão localizada nas proximidades do hospital regional do Alto Acre, no Bairro Nova Esperança, já em estado de decomposição. Um vídeo distribuído em grupos de conversa da internet, levou as autoridades até o local.

Em conversa com o delegado de Brasiléia Erick Maciel, comentou que o corpo foi retirado do local pela equipe técnica do Instituto Médico Legal – IML, sendo transferido para a Capital, onde seria realizado a necrópsia.

Devido a mulher estar seminua, existe a desconfiança de um possível abuso sexual. Após a equipe da Polícia civil chegar no local para averiguar o corpo, foi constatado uma perfuração no pescoço.

Somente após algumas horas, foi possível saber seu nome, Rosângela Inácio Gonçalves (44), e que era conhecida pela cidade, pelo apelido de “Buga”. A desconfiança de abuso sexual somente poderá ser confirmada após o resultado do IML na Capital. Familiares foram localizados e comunicados do fato, se dirigiram para a delegacia e acompanhar os procedimentos.

Os investigadores coordenados pelo delegado Erick Maciel, já estão em campo para tentar descobrir os possíveis envolvidos no caso. O crime pode ter acontecido no início do final de semana.

Mais informações a qualquer momento.

