Denúncia: Estrada de Sena Madureira está abandonada e se encontra em péssimas condições

Da Redação

Pegar a estrada com destino até o município de Sena Madureira, cerca de 140 km de Rio Branco, estar se tornando uma missão quase que impossível para os motoristas que todos os dias se deslocam até a sede do município ou vice-versa.

A quantidade de buracos ao longo da pista de rolamento tem quebrado peças de carros e atrasado a viagem que normalmente seria feita em menos de duas horas.

Muitos taxistas estão desistindo de fazer o trajeto devido aos prejuízos que se acumulam ao longo dos meses.

Apesar de Sena Madureira ter conseguido eleger dois deputados federais e ter representantes na Assembleia Legislativa, a preocupação desses parlamentares com a situação tem passado em branco.

“É uma vergonha. Enfrentamos esses buracos todos os dias e não temos um representante que lute pela gente”, afirmou um taxista que pediu o anonimato.

As crateras se acumulam e surgem com maior intensidade durante o período das chuvas e os taxistas pedem providencias por parte do DNIT e autoridades que representam a população.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp