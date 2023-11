PM de Xapuri terá viatura conectada à satélite para facilitar a comunicação

Ato de assinatura do Termo de cessão de uso de equipamento de comunicação satelital Antena Starlink, entre a Polícia Militar do Estado do Acre e Sindicato dos Produtores Rurais de Xapuri e Cooperacre.



O equipamento foi adquirido pela cooperativa e o sindicato é disponibilizado para o Projeto de Policiamento Comunitário Rural de Xapuri, por 12 meses.



2° CIA de Xapuri vai ter a 1° Viatura conectada via satélite do Estado. Possibilitando uso de todos os aplicativos de consulta de dados de veículos e pessoas na floresta.

