Campanha Agosto Lilás quer conscientizar jovens e adultos quanto a proteção das mulheres de Assis Brasil

Ações serão desenvolvidas durante todo o mês

O lançamento do Programa “Agosto Lilás” aconteceu em frente a Prefeitura de Assis Brasil.

A ação foi organizada pela Secretaria Municipal da Mulher Cultura e Juventude que tem a frente a Secretária Ruth Ferreira.

A campanha Agosto Lilás, alusiva ao enfrentamento à violência contra a mulher, foi aberta oficialmente nesta quinta-feira 10, com a participação de Secretários, funcionários municipais, polícia militar e vereadores.

O prefeito Jerry Correia também esteve presente e destacou a importância de combater a violência contra a mulher. “Temos que ter mais homens participando destes eventos, pois quem sofre com a violência são as mulheres e isso é preciso ser trabalhado todos os dias dentro dos lares, nas famílias, nas escolas, como forma de evitar que nossos filhos venham a cometer a violência futuramente. Se trabalhamos dentro de casa, nas escolas, a criança de hoje pode ser o protetor da sua esposa no futuro. Parabéns a Secretaria da Mulher e equipe pela iniciativa”, disse o prefeito.

A ação marca também os 17 anos da Lei Maria da Penha no Brasil, elaborada para amparar as mulheres vítimas de violência, seja ela física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial e sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher.

Além do Prefeito Jerry Correia esteve presente o presidente da Câmara Wendel Marques, o vice prefeito Reginaldo Martins e a Secretária da Mulher Cultura e Juventude Ruth Ferreira, que reforçou a importância do evento. “Vamos estar durante todo mês realizando atividades voltadas para a proteção da mulher, precisamos concientizar a sociedade que somos livres, que mulher nenhuma precisa sofrer algum tipo de agressão, sabemos que em nosso município já tivemos várias situação de violência e até feminicidio, precisamos juntos combater esse tipo de coisa”, enfatizou Ruth Oliveira.

