Epitaciolândia realiza 10ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente

Por wesley cardoso

O Prefeito Sérgio Lopes acompanhado da Secretária de Cidadania e Ação Social Eliade Maria participaram nesta terça-feira dia 25 na sede do SINTEAC da, 10ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A ação visa debater junto aos órgãos responsáveis e sociedade civil a importância de defender os direitos das crianças e dos adolescentes. Como também buscar soluções e temas para apresentar nas conferências Estadual e Nacional.

O fortalecimento dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente será o principal tema em debate na 10ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nos últimos anos, o Brasil avançou em relação a esse tema. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 98,4% dos municípios brasileiros contavam, em 2014, com Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Essas estruturas também estão presentes nos estados e no Distrito Federal, além do trabalho desenvolvido pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda).

Em Epitaciolândia, a prefeitura através da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, vem desenvolvendo ações a fim de proporcionar proteção ás acrianças e adolescente, bem como tem trabalhado através do CRAS (Centro de Referência a Assistência Social), ações voltadas ao fortalecimento da base familiar, educação e saúde.

“Para proteger de fato nossas crianças e adolescentes, temos que fortalecer a base familiar, para isso estamos investindo muito na educação, saúde e implementando ações voltas a proteção das mesmas, e aqui nessa conferência discutiremos eixos e propostas para serem apresentadas nas conferencias estaduais e nacional para a partir de aí elaborar novas políticas de proteção e melhorar as já existentes. ” Destacou o prefeito Sérgio Lopes.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp