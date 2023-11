Farmácia Municipal de Brasileia: Atendimento exemplar a mais de 250 pacientes diários

Por Alexandre Lima

A Farmácia Municipal de Brasileia, sob a liderança da coordenadora Rosimeire Freitag e da farmacêutica Kelly Monteiro, tem se destacado por seu compromisso com a saúde da população, atendendo diariamente mais de 250 pacientes das nove Unidades Básicas de Saúde (UBS), tanto na zona rural quanto na cidade.

De acordo com dados do Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, a farmácia realiza a dispensação de uma expressiva quantidade de medicamentos, superando a marca de 5.800 unidades diárias. Esse feito é um testemunho do empenho da equipe em assegurar que os pacientes recebam os tratamentos prescritos, seguindo rigorosamente as orientações médicas.

Os horários estendidos de atendimento, das 7h às 12h e das 14h às 17h durante o dia, e das 18h às 22h à noite, refletem o compromisso da Farmácia Municipal em estar acessível à comunidade em diferentes momentos do dia. Essa flexibilidade busca atender às necessidades da população, garantindo que todos tenham acesso aos medicamentos de forma conveniente.

A Prefeita Fernanda Hassem reforça seu comprometimento com a saúde pública ao garantir que a Farmácia Municipal seja um ponto de referência para o atendimento e assistência farmacêutica. O compromisso é claro: a dispensação de medicamentos ocorre estritamente de acordo com as prescrições médicas, proporcionando aos pacientes a confiança necessária em seus tratamentos.

A equipe, composta por atendentes e profissionais de apoio, desempenha um papel fundamental no funcionamento eficiente da Farmácia Municipal. Seu comprometimento e dedicação são essenciais para o sucesso dessa iniciativa que visa a promoção da saúde e o bem-estar da comunidade.

A Farmácia Municipal de Brasileia se destaca como um exemplo de eficiência, compromisso e cuidado com a saúde da população, sendo uma peça fundamental no sistema de assistência farmacêutica da região.

