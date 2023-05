DNIT atende pedido de Alan Rick e decreta situação de emergência em trechos da BR-364

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) declarou situação de emergência em trechos da BR-364, através de Portaria publicada nesta terça-feira, 02, no Diário Oficial da União. A declaração atende ao pedido do senador Alan Rick (União Brasil) que esteve diversas vezes no DNIT e no Ministério dos Transportes, inclusive, junto com a Bancada Federal do Acre, para buscar soluções para as estradas acreanas, sempre colocando a preocupação com o risco de fechamento total da BR-364.

“A nossa urgência é justamente pela situação crítica da BR e a necessidade de aproveitarmos o período do verão na região. Nosso transporte de insumos está prejudicado, a população que precisa de tratamento de saúde está sofrendo com a BR nessas condições. Por isso, fizemos esse pedido ao DNIT e estou feliz por terem atendido. Porém é preciso decretar a emergência nos demais trechos.” – disse o senador.

A situação de emergência abrange alguns trechos do km 620 ao km 682 entre o Rio Gregório e o Rio Liberdade, que ficam entre as cidades de Tarauacá e Cruzeiro do Sul, interior do estado.

“Não estamos fazendo dispensa de licitação, estamos apenas atuando no contrato adjacente. A republicação do edital de licitação está para segunda-feira, próximo dia 8. Atualizamos a data base de orçamento e estamos tentando licitar novamente esse trecho.”- explicou o superintendente interino do DNIT no Acre, Carlos Moraes.

