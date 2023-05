Com emenda de Alan Rick, Tribunal de Justiça do Acre ganhará novos computadores

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ/AC) recebeu R$ 577 mil para dar continuidade a modernização do parque computacional das unidades do poder judiciário acreano. O valor foi creditado em 28 de abril e já pode ser usado para a aquisição dos novos computadores, impressoras, scanners, notebooks e monitores de vídeo. Parte desse recurso é de emenda destinada pelo senador Alan Rick, quando ainda era deputado federal.

“O valor pago essa semana corresponde a parte do montante de R$ 1,3 milhão que eu e outros colegas parlamentares destinamos para colaborar com a modernização tecnológica do Tribunal de Justiça, o que acaba por melhorar o atendimento ao cidadão acreano. A nossa expectativa é que os outros R$ 723 mil sejam pagos nos próximos dias” – disse o senador Alan Rick.

Além do apoio a modernização do parque computacional do TJ/AC, Alan Rick também já destinou recursos para outras ações do tribunal, como o conhecido Projeto Cidadão e o Projeto Fortalecendo Vidas, que fomenta atividades esportivas e de leitura nas comunidades de Rio Branco. Este ano, mais R$ 350 mil destinados pelo parlamentar devem ser pagos para aquisição de outros equipamentos de tecnologia e comunicação.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp