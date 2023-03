É momento de somar esforços” – diz Alan Rick ao lado de ministros Marina Silva e Waldez Góes em visita às áreas inundadas

O senador Alan Rick (União/AC) recebeu os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, do Meio Ambiente, Marina Silva, e o secretário Nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolff, no aeroporto de Rio Branco na manhã deste domingo, 26. A comitiva composta também pelo governador Gladson Cameli, prefeito Tião Bocalom e o senador Sérgio Petecão sobrevoaram as áreas inundadas da capital acreana, depois, visitaram as famílias atingidas pelo transbordamento do Igarapé São Francisco, na Conquista, e em seguida visitaram o abrigo na Escola Sebastião Pedrosa, no bairro Comara, no segundo distrito.

“É momento de somar esforços. Nossa população está sofrendo e os nossos municipíos precisam dessa ajuda para prestar assistência emergencial as famílias atingidas. Vimos pessoas que perderam tudo mesmo. Só estão com a roupa do corpo. Então, hoje, acompanhamos a equipe do governo federal e na segunda estaremos reunidos em Brasília para apresentar as necessidades de todos os municípios inundados” – disse o senador.

Em coletiva de imprensa, os ministros anunciaram R$ 1,4 milhão para as primeiras ações emergenciais na capital que já tem a situação de emergência reconhecida e o primeiro plano de trabalho aprovado. A capital tem 34 mil pessoas atingidas.

“Para agilizar a assistência do governo federal aos municípios atingidos, nós trouxemos para Rio Branco técnicos da Defesa Civil Nacional. Eles vão auxiliar os gestores municipais a preencherem os formulários para o reconhecimento de situação de emergência ou de estado de calamidade pública. E também a realizarem os planos de trabalho para a solicitação de recursos federais para assistência humanitária, restabelecimento de vias públicas, pontes e até mesmo reconstrução das casas das pessoas atingidas pelo desastre”, acrescentou o ministro Waldez Góes.

Marina Silva ressaltou a importância da parceria entre o executivo municipal, estadual e federal. “Ninguém dá conta de um problema dessa magnitude sozinho” – disse.

