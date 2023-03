Enchente: Prefeita Fernanda Hassem acompanha as famílias desalojadas no bairro 28 de Maio

A Prefeita Fernanda Hassem, acompanhada do Vice-prefeito Carlinhos do Pelado, do Promotor de justiça Juleandro Martins e equipe municipal, esteve na comunidade 28 de maio, neste sábado, 25.

O bairro é povoado pela população indígena, que está sendo cuidadosamente retirada do local e transferida para o abrigo, localizado na Creche Municipal Roma Emilse.

As equipes de saúde e assistência social acompanham o translado de homens, mulheres e crianças indígenas, que possuem suas casas próximas ao Rio Acre.

A prefeita acompanha de perto todas as ações de resgate e acolhimento às famílias vítimas da enchente.

Dezenas de famílias indígenas saíram de suas casas, e estão recebendo assistência por parte da prefeitura de Brasiléia.

