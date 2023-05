“É uma oportunidade nova para consagrarmos essa rota”, diz chefe da Seict em reunião para retomar a agenda Rota para o Pacífico

Por acre news

O secretário de Industria, Ciência e Tecnologia do Acre, engenheiro eletricista Assurbanipal Mesquita, deixou a reunião de planejamento de ações estratégicas para o desenvolvimento do Projeto Rota para o Pacífico – Caminhos para o desenvolvimento do Acre, entusiasmado. A reunião, que marca a retomada dessa agenda aconteceu nesta quarta-feira, 3, no plenário da Assembleia Legislativa, convocada pela Câmara do Comércio Exterior.

Participaram do encontro representantes da Universidade Federal do Acre (Ufac), Sebrae, o Sindicato das Empresas de Logística e Transportes de Cargas (Setacre) e empresários do setor produtivo. Localizado geograficamente como ponto de enlace e entroncamento rodoviário do Brasil (BRs 364/317), o Acre é colocado como o centro geoeconômico.

“Considerando os investimentos que o governo peruano está realizando, em especial, o Terminal Portuário de Chancay, a mais equipada e moderna estrutura portuária da Costa do Pacífico da América do Sul, com a proposta de integrar negócios com a China e todo o Pacífico, é uma oportunidade nova para consagrarmos essa rota que tem, significativamente, redução de custos e prazos de entrega para as empresas exportadoras e importadoras. Tudo passando pelo Acre”, afirmou Assurbanipal Mesquita.

Durante o debate, foram definidas agendas de trabalho visando a promoção, identificação de oportunidades e articulação para soluções aos entraves burocráticos, logísticos e políticos para o desenvolvimento do Projeto Rota para o Pacífico.

Agenda técnica estabelecida na reunião de hoje:

Para consolidar o regime especial de comércio transfronteiriço entre Assis Brasil e Iñapari (Peru), o grupo de trabalho vai buscar apoio da bancada federal do Acre e a chancela do Ministério das Relações Exteriores.

Três Seminários serão realizados em Mato Grosso, Rondônia e Acre a fim de fortalecer a parceria entre os estados e os países vizinhos. Dias 12 e 13 de maio serão feitas as primeiras visitas técnicas nas alfândegas de Brasileia e Assis Brasil.

