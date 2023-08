Todos os combustíveis devem subir de preço nesta semana no Acre

Com exceção do gás de cozinha (de R$ 113,38 para R$ 112,90) todos os outros combustíveis comercializados no Estado do Acre tiveram seus preços médios reajustados na terceira semana de agosto, segundo a atualização da tabela da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgada no fim de semana.

O preço médio do litro da gasolina comum, por exemplo, saiu de R$6,55 para R$6,64, segundo o levantamento da ANP. A diferença é de nove centavos de real em uma semana.

A gasolina aditivada saiu de R$ 6,59 para R$ 6,68. Já o valor médio do litro de diesel comum subiu 38 centavos de real no período. O S10 custava R$ 6,44 e hoje está cotado a R$ 6,82.

A maioria dos combustíveis já vinha com reajuste na segunda semana de agosto, especialmente devido ao aumento no preço do diesel concedido pela Petrobras às distribuidoras.

Ao nível nacional, segundo o G1, o preço médio da gasolina subiu a R$ 5,88 nos postos de combustíveis do país e atingiu o maior patamar em mais de um ano.

