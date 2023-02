EDUCAÇÃO E HABITAÇÕES SÃO PAUTAS IMPORTANTÍSSIMAS PARA NOSSO MANDADO EM BRASÍLIA DISSE GERLEN DINIZ

O deputado federal Gerlen Diniz vem mostrando bastante comprometimento com pautas sociais de total relevância para o nosso estado do acre

Nesta quinta-feira (16), em em seu gabinete, foi dialogado duas pautas de suma importância para o desenvolvimento do nosso estado; a Educação e Habitação. O deputado recebeu a Reitora do Instituto federal do Acre (IFAC) Rosana Cavalcante, onde foi tratado dos avanços da instituição no Estado e a visão de futuro que possa continuar fortalecendo uma educação de qualidade para os estudantes. O deputado também parabenizou todos os estudantes da instituição em vários polos do estado pelo destaque do ensino de qualidade que levou os estudantes tirarem notas altíssimas na redação do Enem.

Seguindo a abordagem de desenvolvimento em nosso estado, o deputado recebeu também em o Secretário de Desenvolvimento Hurbano e Habitação – Egleuson Santiago, afim de dialogar sobre a implementação de políticas públicas de habitação no estado. O deputado destaca em sua rede social que “ sei o quanto é importante para o acreano, garantir a sua moradia, pois isso significa garantir a sua dignidade”, pontuou.

