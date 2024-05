Educação realiza jornada pedagógica em aldeias indígenas de quatro municípios

Por A Gazeta

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), por meio do Departamento de Educação Escolar Indígena realiza, a partir a próxima segunda-feira, 27, até quarta, 29, uma jornada pedagógica com formação de professores de quatro municípios: Tarauacá, Feijó, Assis Brasil e Sena Madureira.

Em Tarauacá, a formação será dirigida ao Povo Yawanawá; em Feijó, para o Povo Shanenawá e, em Assis Brasil, para os povos Manchineri e Jeminawá. Em Sena Madureira, será efetuado um acompanhamento pedagógico nas escolas da Terra Indígena Cayapucá, entre os dias 26 de maio e 2 de junho.

De acordo com o chefe do Departamento de Educação Escolar Indígena, Charles Falcão, a jornada é uma preparação para o início do ano letivo em algumas aldeias e continuidade, em outras.

“A jornada consiste em organizar os planejamentos escolares de acordo com o contexto sociocultural das propostas pedagógicas presentes nos Projetos Políticos Pedagógicos [PPPs] específicos de cada povo, e essas especificidades têm a ver com a língua, com a cultura de cada povo”, afirma.

Durante a jornada serão aplicados os conteúdos do Novo Ensino Médio (NEM), além dos componentes curriculares da BNCC, como ciências humanas, ciências da natureza, matemática e linguagens e códigos. “Tudo isso articulado com o contexto dos conhecimentos e ciências dos povos indígenas”, explica Charles Falcão.

Além disso, a jornada irá verificar in loco a situação dos professores e dar o suporte para que possam realizar o planejamento pedagógico adequado e, assim, efetivar o fazer pedagógico em sala de aula. Uma segunda jornada pedagógica está prevista para os municípios de Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul e Porto Walter.

Outra rodada da jornada pedagógica será realizada em Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul e Porto Walter. Foto: Stalin Melo/Arquivo SEE

Outras rodadas de jornadas pedagógicas serão dirigidas ainda para o Povo Huni-Kui de Feijó, entre os dias 5 e 7 de junho; para o Povo Huni-Kui de Tarauacá, entre os dias 10 e 12 de junho; para o Povo Madja de Feijó, entre os dias 17 de junho e 3 de julho; para o Povo Ashaninka de Feijó, entre os dias 17 de junho e 3 de julho; e para o Povo Madja de Manoel Urbano, entre os dias 3 e 10 de junho.

E, dando continuada à formação para os profissionais que atuam em sala de aula na educação escolar indígena, será realizada em Rio Branco, entre os dias 15 de julho e 2 de agosto, uma formação continuada de 120 horas, para 103 professores dos 12 municípios onde há terras indígenas.

Fonte: Governo AC

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp