Prefeito Sérgio Lopes recebe uma Van por meio do Senador Sérgio Petecão para auxiliar o Centro do Idoso de Epitaciolândia

Na manhã dessa quarta-feira, 29, o prefeito Sérgio Lopes juntamente com a Secretária de Assistência Social recebeu por meio de uma emenda do Senador Sérgio Petecão uma Van, que servirá para auxiliar o CRIE (Centro de Referência da Pessoa Idosa de Epitaciolândia.

Sérgio Lopes falou da importância dessa aquisição para desenvolver ações junto ao CRIE e em geral na Assistência social,

“Estou aqui na sede da Amac juntamente com a minha secretária de assistência social Jamiele Albuquerque recebendo essa linda van destinada pelo senador Sérgio Petecão, essa van será destinada para nossa Secretaria de Assistência Social para que nós possamos melhorar o auxílio às pessoas, principalmente do nosso centro da melhor idade e nos trabalhos em geral da nossa secretaria, quero agradecer imensamente ao nosso Senador que está sempre com as mãos estendidas para o município de Epitaciolândia nos ajudando.”

A Secretária de Assistência Social Jamile Albuquerque enfatizou a importância dessa van para os serviços principalmente no centro do idoso.

“Reiterando que o nosso prefeito Sérgio Lopes disse, eu só tenho que agradecer ao nosso senador Sérgio Petecão pela grande força, essa Van vai nos ajudar muito com principalmente no centro da melhor idade, em nome de todos o nosso muito obrigada, nossa gratidão. ” Pontuou Jamiele.

