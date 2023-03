Senador Alan Rick receberá ministros Waldez Góes e Marina Silva no aeroporto de Rio Branco

Após publicar o reconhecimento da Situação de Emergência de Rio Branco no Diário Oficial da União, o ministro Waldez Góes decidiu vir ao estado visitar as áreas inundadas pela cheia do Rio Acre. A notícia foi dada pelo senador Alan Rick, através das redes sociais neste sábado, 25.

O senador escreveu: “Acabo de receber a ligação do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, avisando que a situação de emergência de Rio Branco foi reconhecida. A publicação já está no DOU. O ministério está empenhado em aprovar ainda hoje o plano de trabalho referente a ajuda humanitária. E mais, Góes avisou que chegará ao Acre, amanhã, às 7:30h para acompanhar de perto toda a situação e anunciar as medidas de apoio do Governo Federal.”.

O ministro desembarcará com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, no aeroporto de Rio Branco, às 7h30 da manhã, deste domingo, 26. Local onde concederão entrevista coletiva à imprensa ao lado das autoridades locais.

Em seguida, o senador Alan Rick acompanhará os ministros, o governador Gladson e o prefeito Bocalom em um sobrevôo nas áreas inundadas da capital.

Uma visita ao município de Brasiléia, onde o Rio Acre também já ultrapassou a cota de transbordamento está na agenda da comitiva. As autoridades sobrevoam o município e desembarcam no Parque Centenário, antigo hospital e depois visitam um dos abrigos da prefeitura.

“O ministro Waldez Góes tem se mostrado um parceiro do Acre. Nos últimos dias foram várias ligações demonstrando a nossa preocupação com as famílias atingidas. Em Brasiléia, coloquei o ministro em contato com a prefeitura durante a reunião de planejamento de toda a equipe envolvida no socorro às famílias. Ele tem dedicado uma atenção especial às nossas demandas, tanto que estará aqui conosco para nos ajudar a enfrentar tudo isso.” – disse o senador Alan Rick.

Do Acre, Waldez Góes e Marina Silva seguem para o Amazonas, onde também visitam áreas atingidas por inundações. Os ministros e caravana deixam Rio Branco às 12h.

