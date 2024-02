Em Brasília, prefeito Jerry Correia busca recursos para investimentos em Assis Brasil

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, cumpre agendas em Brasília (DF) esta semana. Desde a última segunda-feira, 5, mantém reuniões com deputados e senadores do Acre em busca de garantir recursos de emendas parlamentares junto ao Orçamento Geral da União (OGU) para as áreas de saúde, infraestrutura, educação, cultura, lazer, produção, zona rural e urbana do município.

O prefeito destacou a importância das parcerias para o desenvolvimento do município e para a realização de obras importantes para a população.

“Estou aqui mais uma vez em busca de apoio dos nossos deputados federais e senadores, andando de gabinete em gabinete apresentando projetos importantes para o desenvolvimento do nosso município. Ninguém faz nada sozinho e eu sou muito grato a todos que nos apoiam, e que tem destinado ao longo do nosso mandato, recursos para Assis Brasil que tem feito toda a diferença para a nossa gestão e para a cidade, mas precisamos de novos investimentos para áreas sensíveis e que ainda precisam do olhar atento e da mão amiga dos nossos parlamentares com a destinação de suas emendas”, pontuou.

O prefeito foi recebido pela deputada federal Socorro Neri (PP), em seguida pelo senador Sérgio Petecão (PSD), também pelo senador Márcio Bittar (União Brasil). Na oportunidade, o gestor apresentou os pleitos prioritários do município e agradeceu pelo apoio e o compromisso firmado dos parlamentares em ajudar Assis Brasil.

“Em nome dos moradores de Assis Brasil registro meu agradecimento aos parlamentares que nos receberam e se mostraram sensíveis a continuar ajudando nosso município com recursos de suas emendas”, disse Jerry Correia.

