Epitaciolândia: Prefeitura inicia a construção de  mais três escolas na zona Rural

A Prefeitura de Epitaciolândia através da secretaria Municipal de Educação, comprometida com o processo de ensino e aprendizagem e melhoria na infraestrutura dos locais de ensino, está construindo mais três escolas na Zona Rural. Serão beneficiadas as comunidades do Porvir Velho, São Sebastião e Nari Bela Flor.

“Alunos, professores e funcionários terão espaços com melhor qualidade para uma boa aprendizagem, e, setor acolhedor para o trabalho”. O Prefeito Sérgio Lopes esteve visitando as obras nas comunidades e garantiu que as escolas muito em breve estarão prontas.

“Estamos construindo escolas melhores que possa proporcionar melhores condições para nossos alunos, professores e servidores, são três escolas sendo: um na Comunidade do Porvir Velho, outra na comunidade do São Sebastião, a escola da na Comunidade do Nari Bela Flor em breve será iniciada suas obras, além disso, estamos reformando outras escolas, temos um compromisso com a sociedade de melhorar cada dia mais nossa educação.” Destacou o prefeito.

