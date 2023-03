Em Brasília, prefeito Jerry Correia participa de reunião com Bancada Federal e Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional

Escrito por Chiquinho Chaves

Em menos de 24 horas após a vazante do Rio Acre que levou muitas famílias de Assis Brasil a serem levadas para abrigos preparados pela gestão municipal, o prefeito Jerry Correia (Sem Partido), embarcou para Brasília com relatório das ações realizadas pela prefeitura diante das cheias e para tratar sobre os aterros sanitários nos municípios acreanos.

Jerry e outros prefeitos, foram recepcionados nesta segunda-feira 27, por Senadores e deputados federais, além do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldemar Góes.

O prefeito reforçou que além das cheias do Rio Acre, outra pauta abordada na reunião foi a criação de um consórcio intermunicipal para que seja construído aterro sanitário que atendam os municípios legalmente conforme recomenda a legislação.

No encontro, o prefeito Jerry fez uso da palavra expondo os últimos acontecimentos ocasionados das cheias do Rio Acre e como a prefeitura cuidou das famílias afetadas pela alagação.

O gestor apresentou um relatório que mostra as necessidades não só do municipio de Assis Brasil, mas dos demais municípios, que geralmente são surpreendidos pelas enchentes dos mananciais que ficam às margens da maioria das cidades do Acre.

Jerry saiu satisfeito pela forma com que a reunião foi conduzida e sobretudo com a sensibilidade das autoridades ali participantes do encontro, dentre elas os senadores Alan Rick (UB) e Márcio Bittar (UB), os deputados federais Coronel Ulisses (UB), Meire Serafim (UB), Roberto Duarte (Republicanos), Antônia Lúcia (Republicanos) e Zezinho Barbary (Progressistas), além do Secretário Nacional da Defesa Civil, Wolnei Wolff.

