Prefeito prestigiou posse da nova superintendente da PRF do Acre

Muito prestigiada por autoridades, a posse da primeira mulher na superintendência estadual da PRF do Acre ocorreu na tarde desta segunda-feira (17), no auditório do Sebrae. Trata-se da paranaense Liege Vieira. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal veio de Brasília empossar a nova gestora. Ele disse que a liderança feminina na direção da PRF no Acre faz com que a gestão cresça ainda mais.

É fundamental a liderança feminina para a sociedade brasileira. Como sociedade, nós vamos crescer muito quando tivermos características femininas na nossa gestão”, avalia o diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira.

Liege Oliveira disse que por ser uma das mais novas superintendências, o Acre precisa de mais estrutura e organização para poder atender todo o perímetro da BR-364 no combate ao crime, principalmente porque o Acre faz fronteiras com dois países.

“A gente está trabalhando junto com o diretor Fernando para ampliar nossa área de atuação. A PRF aqui no Acre, como superintendência, ainda é muito nova. Nós estamos aqui desde 2016. Então precisamos organizar e melhorar a nossa infraestrutura com recursos e parcerias, trabalhando sempre em unidades com as outras entidades, e outros órgãos, para poder atender todo perímetro da BR-364 ampliando a segurança viária e o combate aos crimes transfronteiriços”.

Presentes também à solenidade, o governador Gladson Cameli e o prefeito Tião Bocalom deram as boas-vindas à nova gestora.

“Fiz questão de pessoalmente ir na Superintendência da Polícia Rodoviária Federal fazer uma visita quando a Liege chegou aqui no estado, porque no momento mais difícil que o Brasil passou na pandemia, a Polícia Rodoviária Federal nos fez a doação de uma aeronave que chegou em uma hora bem fundamental e está aí nos dando apoio até hoje”, lembra o governador.

O prefeito Tião Bocalom expressou a alegria de ter uma conterrânea do seu estado, o Paraná, sendo empossada aqui no Acre e disse que a presença feminina no comando em qualquer gestão dá o tom de humanização, porque o espírito de mãe prevalece.

“Sempre que se coloca a mulher no comando de alguma coisa, o resultado é mais humano no sentido do acolhimento, do atendimento, do espírito de mãe. Com uma mulher no comando, eu não tenho dúvidas que a polícia Rodoviária Federal vai ganhar mais humanização”, disse o prefeito.

