EM FORTALEZA, DEPUTADO TADEU HASSEM LEVA CAUSAS DO ALTO ACRE NA CONFÊNCIA DA UNALE

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos – AC) participa pela primeira vez na 26ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), em Fortaleza no Ceará, com a participação de parlamentares de toda América Latina.

Com a temática “As Prerrogativas do Parlamento Estadual”, a conferência tem como objetivo discutir sobre economia, segurança, sustentabilidade meio ambiente, educação e saúde.

Tadeu, que é contador público e presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa do Acre (COF/Aleac), destaca a importância do evento: “Essa é uma oportunidade de muito aprendizado e, principalmente, de fortalecer o importante papel da nossa casa legislativa para nosso estado. Além de nos posicionarmos em debates que alcancem as demandas de melhoria para nossa população, em especial ao Alto Acre”.

O evento que acontece até a sexta-feira (10), conta com a participação de vinte 20 deputados acreanos no evento.

Assessoria Tadeu Hassem

